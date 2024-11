Questa "quasi Inter B", come definita da Libero, si è presentata con un atteggiamento serio, attento e ordinato, comportandosi come una grande squadra europea. La prestazione dei nerazzurri rispecchia una consapevolezza crescente delle loro potenzialità e del loro status ormai consolidato a livello continentale. L’avversario, del resto, era di alto livello: l’Arsenal di Mikel Arteta, una delle poche squadre in Premier League capaci di competere con il Manchester City, che è anche il campione in carica della competizione.

La partita ha preso subito un indirizzo favorevole per i nerazzurri, grazie a una partenza brillante che ha visto Dumfries colpire il palo già nei primi minuti. La squadra di Inzaghi ha così voluto chiarire le intenzioni fin da subito, nonostante la presenza in campo di cinque riserve: l’obiettivo era vincere, e non perdere tempo.

Dopo il primo impeto dell’Inter, l’Arsenal ha cominciato a imporre il proprio ritmo, adottando il classico gioco di possesso caro a Arteta, che ha portato gli inglesi a crescere in fiducia. Tuttavia, sul finire del primo tempo, Calhanoglu ha sfruttato un varco servendo Mehdi Taremi, che ha calciato e trovato la deviazione di mano di Merino. Il rigore assegnato è stato trasformato dallo stesso Calhanoglu con estrema sicurezza.

Nel secondo tempo, l'Inter si è difesa senza grandi difficoltà, a parte negli ultimi quindici minuti in cui ha abbassato il baricentro in modo eccessivo. In questa fase, Yann Bisseck è stato determinante con alcuni interventi cruciali per proteggere la porta difesa da Yann Sommer. La vittoria consegna tre punti d’oro ai nerazzurri, che ora si trovano al secondo posto nel girone di Champions League, una posizione che rappresenta un’ipoteca significativa per la qualificazione diretta agli ottavi.

Come sottolinea Libero, i 10 punti conquistati a metà percorso mettono l’Inter in una posizione comodo al secondo posto in ottica qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Questa vittoria, ottenuta contro un’avversaria così qualificata, dà ulteriore fiducia all'Inter in vista dell'importante scontro di Serie A contro il Napoli previsto per domenica.