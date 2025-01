Hakan Calhanoglu non recupera e salterà la gara di oggi contro il Venezia. Toccherà dunque a Kristjan Asllani dirigere la regia del centrocampo dell'Inter e a riscattarsi dalla pessima prova in Supercoppa contro il Milan. Scrive in merito La Gazzetta dello Sport: "L’albanese è alla classica ultima chiamata. Non certo intesa come ultima partita in cui sarà protagonista, ma (forse) come ultima possibilità di cambiare un destino che pare già segnato. La finale di Riad è stata molto negativa, anche sul piano personale. Inzaghi, dopo aver parlato con lui degli errori commessi in Arabia, lo ha stimolato a guardare avanti.