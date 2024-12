Fermo da fine novembre, Benjamin Pavard spera di rientrare per la Supercoppa che si giocherà in Arabia Saudita a inizio gennaio. Il difensore francese è ai box dal match di Champions contro il Lipsia quando si era fermato per una distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Come sottolinea il Corriere dello Sport , il problema non è ancora stato superato del tutto.

"Al momento in difesa per l’Inter gli uomini sono contati, contro il Como sarà un altro turno di straordinari per chi è arruolabile, in attesa che torni almeno Acerbi. L'ex Lazio e Sassuolo contro il potrebbe staccare il tagliando per la Supercoppa contro il Cagliari, nell'ultimo match del 2024 prima di volare in Arabia. In Sardegna potrebbe tornare a pieno regime Barella, che ieri ha lavorato a parte così come Di Gennaro e gli stessi Acerbi e Pavard. Per precauzione lavoro personalizzato anche per Correa".