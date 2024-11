Dopo la vittoria col Verona, l'Inter sarà di nuovo in campo domani sera con il Lipsia. Il tecnico dei nerazzurri Inzaghi cambia i riti della viglia: la rifinitura verrà svolta a San Siro, questo per un motivo particolare.

"La cura dei dettagli, la ricerca della perfezione: Inzaghi per oggi ha scelto di svolgere la rifinitura (ore 11.30) direttamente a San Siro e non come da prassi ad Appiano. Il motivo? Il terreno di gioco dello stadio è stato appena rizollato e dunque il tecnico vuole che i suoi giocatori testino il nuovo campo, così da non trovarsi impreparati poi domani sera. Poi, a fine seduta, tutti a casa: Inzaghi ha infatti annullato il ritiro, Lautaro e compagni si ritroveranno direttamente domani mattina nel centro sportivo per la colazione e per l'ultima seduta prima del Lipsia", scrive La Gazzetta dello Sport.