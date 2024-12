Simone Inzaghi non si è mai fidato delle cosiddette 'piccole'. Gare che spesso sono quelle più insidiose, per questo contro il Como in campo scenderanno i migliori a disposizione, al netto delle assenze, soprattutto in difesa. "Secondo Lautaro Martinez, l’allenatore dell’Inter è sottovalutato. Secondo l’allenatore dell’Inter, forse sì ma di sicuro non all’interno del mondo nerazzurro, dove Simone Inzaghi si sente apprezzato. L’occasione di un bilancio è buona non tanto perché ci avviciniamo alla fine dell’anno solare in cui Inzaghi ha conquistato il ventesimo scudetto nerazzurro, il suo primo personale, quanto perché la sfida al Como è la sua 181esima sulla panchina interista", sottolinea Libero.