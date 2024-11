La strategia di Antonio Conte è molto chiara e ormai abbastanza scoperta da tutti: mettere pressione su arbitri, Inter, Marotta, Inzaghi. Anche la Gazzetta dello Sport si sofferma su questa eventualità, che in casa Inter temono molto. E cioè che tutto questo teatrino che va avanti da giorni su un rigore dato rispettando il regolamento, celi in realtà la volontà di condizionare l'andamento del campionato.

"Marotta non ha parlato a caso, perché conosce Conte molto bene. E dietro quella frase, dietro quel riferimento del presidente nerazzurro all’«obiettivo» che può avere avuto l’allenatore del Napoli con l’uscita anti Var, c’è la paura dell’Inter che la domenica appena passata incida sulla corsa scudetto. Più nello specifico, che rischi di condizionare in qualche modo anche le direzioni arbitrali future, magari quelle dell’Inter, o chissà anche quelle del Napoli. In soldoni, che siano uno strumento di pressione che tolga serenità agli arbitri e in termini più generali al campionato", scrive la Rosea.