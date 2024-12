Dal derby perso il 22 settembre, l'Inter non ha più perso e si è rimessa su ritmi da macchina da guerra in stile 2023-24

Dal derby perso il 22 settembre, l'Inter non ha più perso e si è rimessa su ritmi da macchina da guerra in stile 2023-24. Simone Inzaghi e i suoi ragazzi ora vogliono fare di tutto per continuare su questa strada e per non spezzare l'incantesimo, proprio ora che l'obiettivo della qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League è a un passo. Scrive il Corriere della Sera:

"Lotta scudetto e volata per il G8: tutto si tiene per l’Inter che non vuole spezzare il circolo virtuoso tra campionato e Champions iniziato dopo il derby perso il 22 settembre. Per la prima volta in questa stagione Inzaghi avrà sei giorni tra un grande avversario e l’altro e quindi può gestire la sfida di domani a Leverkusen contro il Bayer di Xabi Alonso senza pensare troppo a quella contro la Lazio, in agenda nel posticipo di lunedì 16.