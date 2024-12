I numeri di Taremi

Seppur Taremi non sia un goleador puro, col Porto di reti ne aveva messe a segno parecchie. Tolta l’ultima stagione, nella quale aveva segnato “solo” undici volte in 35 apparizioni, le annate precedenti avevano mostrato una punta capace di trovare la via del gol con continuità: 31 volte in 51 gare nel 2022-23, 26 e 23 volte, sempre in 48 presenze, nelle due stagioni precedenti. Reti, in tutto 91, che sono valse a Taremi il terzo posto attuale nella classifica marcatori di tutti i tempi dei Dragoes. Ergo, è sicuramente lecito pretendere di più da un calciatore che questa estate era partito fortissimo, per poi però andare quasi subito ai box per un problema fisico che non ci voleva.