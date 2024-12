L’ex Porto è stato battezzato come l’attaccante di Champions, non foss’altro per l’abitudine a battere queste strade: questa sarà la sesta volta su sei da titolare

Marco Astori Redattore 10 dicembre 2024 (modifica il 10 dicembre 2024 | 08:02)

Inter in campo questa sera per continuare il suo fantastico cammino in Champions League e provare ad avvicinarsi ulteriormente alla qualificazione diretta agli ottavi di finale. Davanti ci sarà però il Bayer Leverkusen, avversario davvero ostico e campione di Germania in carica. Ma Simone Inzaghi, come scrive La Gazzetta dello Sport, ha già deciso a chi affidarsi: "I destini dei nerazzurri lì davanti sono nei piedi di Thuram-Taremi, coppia che mette insieme il miglior attaccante della stagione nerazzurra, Marcus in volo con 11 centri in stagione, e il più grande enigma dell’Inter, l’iraniano in perenne ricerca di sé.

L’ex Porto è stato battezzato come l’attaccante di Champions, non foss’altro per l’abitudine a battere queste strade: questa sarà la sesta volta su sei da titolare, ma finora del talento sperato si è visto poco o niente. Giusto un rigore segnato con la Stella Rossa e qualche piccolo lampo senza continuità. Ieri Inzaghi ha riempito Taremi di complimenti, ma gli ha ricordato pure l’alta concorrenza in casa: da un lato una carezza, dall’altro un’avvertenza perché è l’ora di darsi una mossa, una volta per tutte".