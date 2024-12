La sconfitta dell’Inter è figlia anche della prestazione non brillante di coloro che Inzaghi ha scelto per sostituire alcuni titolarissimi ieri a Leverkusen. Su questo aspetto e alcuni elementi in particolare si sofferma la riflessione de Il Giornale in edicola stamattina:

“Quasi a metà stagione, è conclamato che Frattesi e Zielinski sono valide alternative, buone per occasioni come questa, importanti, ma non troppo. Barella e Mkhitaryan sono un'altra cosa. E infatti quando non si può sbagliare giocano loro. Qui, Inzaghi guarda un po' al campo (dentro Barella) e un po' alla tabella del minutaggio (fuori Calha, anche ammonito) per altri due cambi, insieme alla staffetta fra la ThuLa, quasi scontata in Champions. Thuram fa poco, Lautaro niente, a parte protestare per al il poco recupero (3 minuti) avuto per rimediare al gol tedesco”.