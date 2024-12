Dopo la convincente vittoria a San Siro contro il Parma, l'Inter di Simone Inzaghi si affaccia alla sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen per provare a prendere punti decisivi nel discorso qualificazione agli ottavi di finale diretti. Prima della partenza per la Germania, i nerazzurri si alleneranno alla Pinetina. Ecco gli aggiornamenti dal Corriere dello Sport:

"L’abbondanza in mezzo sarà uno dei temi che accompagnerà Inzaghi anche a Leverkusen, per la sfida di domani sera in Champions. Sia Zielinski sia Frattesi scalpitano, il successivo impegno sarà soltanto lunedì prossimo in campionato (contro la Lazio) e il tecnico vuole ponderare bene le rotazioni rispetto ai ritmi più serrati verificatisi nelle settimane passate".