Sorride Simone Inzaghi , sono diversi gli aspetti positivi dopo la vittoria per 1-0 dell’Inter contro l’Arsenal. Come sottolinea La Stampa oggi, “impossibile ottenere di più: l’Inter pensa al Napoli, batte l’Arsenal e sale al 5° posto della maxi-classifica di Champions League.

Con una formazione rimaneggiata, in vista della partitissima scudetto di domenica, i nerazzurri ottengono un successo determinante nella corsa europea contro i londinesi che, invece, non risparmiano nessuno nonostante anche loro abbiamo un big match con il Chelsea. Decide un rigore di Calhanoglu in una serata dove ha giganteggiato Dumfries”, si legge nel commento del quotidiano.