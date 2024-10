La questione sarà risolta nel giro di poche ore. Simone Inzaghi ha riflettuto anche durante la notte, perché la scelta del sostituto di Calhanoglu in regia richiede un'analisi profonda. Nella rifinitura di ieri ha provato ancora Asllani, al secondo allenamento in gruppo dopo l'infortunio, ma l'ipotesi a sorpresa ha preso quota, come raccontato anche da Fcinter1908.it .

Spiega infatti la Gazzetta dello Sport: "Dopo l’allenamento di ieri, salgono le quotazioni del polacco per la sfida di stasera alla Juventus: Zielinski è decisamente davanti ad Asllani per piazzarsi al centro dell’Inter. Eccola, l’Inter dalle mille risorse e dalla rosa profonda. Ed ecco Piotr: se le sensazioni di ieri saranno confermate, oggi giocherà la sua prima da titolare in campionato in maglia interista e lo farà dirigendo il traffico della delicatissima Area C(alha). Mezz’ora di geometrie ad altissima velocità sul sintetico di Berna è bastata a Simone per promuoverlo play".