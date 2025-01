«Vincere è dura, rivincere lo è ancora di più». Come un messaggio stampato e appeso ad Appiano, Simone Inzaghi ripete questo concetto ai giocatori fin dal primo giorno di questa stagione. Ecco, la (buona) nuova per il tecnico è che Lautaro e compagni si sono - adesso sì - sintonizzati. Tutti l’hanno capito: la seconda stella non scende in campo. Ti accompagna sulla maglia, ma non vince le partite. Serve allora spingere sempre, sporcarsi le mani, scavare fin dove è possibile, andare a trovare energie che sembrano nascoste. L’Inter contro l’Empoli ha regalato questa sensazione, al suo allenatore. Perché è stata sempre dentro la partita. E l’ha fatto senza innervosirsi, per esempio alla fine di un primo tempo in cui gli elementi c’erano tutti, per complicarsi la vita: il pareggio della gara precedente col Bologna, la pressione del Napoli che poche ore prima aveva vinto con l’Atalanta, un gol che non arrivava a fronte di un avversario molto chiuso. La ripresa giocata e gestita in quel modo vale un segnale positivo non banale, anche per la lucidità nell’andare a segnare il 3-1 senza scommettere sulla sofferenza finale", scrive La Gazzetta dello Sport.