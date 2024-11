Domani Inter-Napoli avrà tante sfide nella sfida, tra cui quella tra due grandi allenatori come Simone Inzaghi e Antonio Conte. Ieri il tecnico del Napoli ha ricordato la sua esperienza in nerazzurro con belle parole, come scrive Libero: "I complimenti sono arrivati puntuali, ma Simone Inzaghi non è mai stato nominato neanche una sola volta e forse questo è un indizio su quello che è il vero Conte pensiero, che affiora a tradimento dietro quella che è sembrata una maschera indossata per l’occasione. Perché tra Inzaghi e Conte non ci sono mai stati screzi ma chi naviga in certi ambienti sa che però tra i due non sia mai neanche esistita chissà quale affinità.