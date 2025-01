"Tornando al “raccolto” dell’andata, nello scorso campionato, nelle prime 19 giornate, Lautaro e compagni misero assieme 48 punti, quindi appena 2 in più di quelli alla portata in questo torneo. Una differenza minima, dunque, che dimostra come, al di là di qualche battuta a vuoto, il cammino dei nerazzurri sia stato continuo e consistente. Ora, però, occorre fare la differenza nel girone di ritorno. Ed è inevitabile rilevare come non sia certo l’abitudine di Inzaghi. In 8 anni da allenatore, tra il lustro trascorso alla guida della Lazio e i primi 3 all’Inter, infatti, il tecnico piacentino non è mai riuscito a fare meglio nella seconda metà del campionato. Al massimo ha fatto pari. Ed è accaduto con la squadra biancoceleste, nella stagione 2020/21: 34 punti sia all’andata sia al ritorno".