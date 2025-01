L'allenatore nerazzurro ha approfittato del confronto in sala stampa per togliersi qualche sassolino dopo le critiche degli ultimi giorni

Il post Venezia-Inter di Simone Inzaghi è stato tutt'altro che banale. L'allenatore nerazzurro ha mandato messaggi diretti sia allo spogliatoio, toccando la questione Frattesi e consigliando al ragazzo di restare a Milano, sia all'esterno, tornando sulle critiche post Supercoppa. E' il primo a non essere contento per la sconfitta di Riyad, ma non ha condiviso i toni delle critiche e lo ha fatto capire chiaramente.