Archiviata la sosta per le Nazionali, l'Inter riparte da Verona: i nerazzurri scendono in campo questo pomeriggio al Bentegodi, e lo faranno con alcune novità nella formazione iniziale. Così scrive il Corriere della Sera: "Il Demone Inzaghi si è addormentato con un pensiero diabolico. Andare in testa alla classifica per una notte facendo ricorso alle seconde linee, consentendo alle stelle Lautaro, Calhanoglu e Dimarco di rifiatare in vista dell'incrocio di Champions con il Lipsia. Se la tentazione di affidarsi a Correa, Asllani e Carlos Augusto sarà frutto di strategica programmazione o di superbia sarà il campo a dirlo".