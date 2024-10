Italia, pagelle GdS: Dimarco più di Bastoni e Frattesi! A sorpresa c’è un 5

Top e flop secondo La Gazzetta dello Sport dopo Italia-Israele. Importantissima vittoria per gli Azzurri del ct Spalletti, il migliore è in campo è stato Di Lorenzo per la rosea. “Non segnava in azzurro da quasi due anni: ne fa due, che “segnano” la gara. Anche un lancio d’oro a Retegui e a Gloukh lascia briciole”, si legge. Voto 8 per lui e anche per Tonali.

7,5 per l’interista Dimarco: “Il sinistro canta, e sempre più intonato: un paio di cambi campo fanno brillare gli occhi e l’assist per Frattesi è perfetto, il suo terzo di fila”, si legge. 7 per Frattesi e Bastoni. A sorpresa, c’è un 5 pieno in pagella nell’Italia: “Da play non convince: parte con coraggio, alla seconda palla persa (non sarà l’ultima) rischiamo lo 0-1, e da lì va un po’ in tilt ed “esce” dalla gara”, la pagella dello juventino Fagioli.