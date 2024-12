Un pungo digiuno per Lautaro Martinez e poi, finalmente, la rete al Cagliari. Tutti in casa Inter gli sono stati vicini, dal tecnico, ai dirigenti fino a tutti i compagni. Una volta sbloccatosi, però, non sono mancate le prese in giro.

"Prima della rete che ha rotto il digiuno di 624’ lo stesso Simone, fine conoscitore della psiche degli attaccanti, gli aveva ripetuto in tutte le salse di stare calmo e non farsi vincere dell’ossessione, sempre pericolosa in questi luoghi. Dopo la rete a Scuffet, invece, sono stati i compagni a prenderlo in giro com tono scanzonato: «Era ora...», gli ha detto più di qualcuno al ritorno dalla Sardegna", racconta La Gazzetta dello Sport.