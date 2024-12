Da allora sono trascorse nove partite ufficiali, otto delle quali disputate dal Toro. Nonostante questo, la squadra di Inzaghi ha trovato la forza di vincerne addirittura otto, con l’unica eccezione della sconfitta contro il Bayer Leverkusen. Significa che il collettivo nerazzurro sa reagire anche se il suo capitano non la butta dentro, ma tutti sanno quanto il ritorno al gol di Lautaro sia fondamentale, specialmente in vista di un gennaio rovente.

Il calendario che attende l’Inter con l’inizio del nuovo anno, il 2025, è infatti senza sconti: la Supercoppa e le ultime gare del girone di Champions, in cui c’è in palio il pass per gli ottavi, rappresentano traguardi pesanti. Senza dimenticare che i nerazzurri detengono la Supercoppa da tre stagioni consecutive e l’argentino ha sempre messo la firma in ciascuna di quelle finali, compresa quella col Napoli decisa a pochi istanti dai supplementari. Ecco perché ritrovare il ritmo del gol diventa cruciale, per arrivare all’appuntamento in condizione perfetta.