Nella testa dell'argentino, in particolare, c'è un dato che ha quasi il peso di un tarlo. Da scacciare via prima possibile, magari oggi pomeriggio: "Prendi Lautaro e pensi a un dato che va aggiustato, almeno a ragionarla come l’argentino. La Juventus è l’unica squadra italiana contro la quale il Toro ha un bilancio negativo: 18 partite, sei vittorie e sette sconfitte (oltre a cinque pareggi). Contro tutte le altre, dal Milan in giù, l’agentino ha più vinto che perso. Qui no ed è un numero fastidioso. Lautaro vuole una grande notte. L’ha immaginata, l’ha preparata con i compagni, l’ha “vista” prima anche con Inzaghi".