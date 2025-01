Il peggio sembra ormai alle spalle. Ma, dopo i gol in campionato contro Bologna ed Empoli, servono anche quelli in Champions League, dove fin qui il bottino è stato piuttosto magro. Lautaro Martinez vuole trascinare l'Inter da capitano vero anche in Europa, dove in palio, contro Sparta Praga e Monaco, c'è un posto diretto agli ottavi di finale. Scrive il Corriere della Sera:

"Milano vicina all’Europa. Vicina, non vicinissima. Ma l’Inter vista l’altra sera con l’Empoli ha tutto per coprire l’ultimo tratto e raggiungere la meta. Domani lo Sparta Praga in trasferta, mercoledì 29 il Monaco a San Siro: si può fare. Specialmente se Lautaro confermerà anche in coppa la crescita delle ultime settimane. In Champions fin qui non ha brillato: 6 partite, un gol. Poco, per uno come lui. Numeri ben diversi da quelli di un attaccante in crisi, ma la verità è che l’argentino è il primo a sapere di non aver reso come poteva, in questi mesi".