Una serata da campione vero, per Lautaro Martinez: tripletta in Champions League e tanti primati stabiliti

Una serata da campione vero, per Lautaro Martinez. L'attaccante argentino, con la tripletta rifilata al Monaco, non ha solo regalato all'Inter la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League, ma ha stabilito una serie impressionante di primati. Scrive Tuttosport:

"Primatista assoluto – e in solitaria – dei marcatori dell’Inter in Champions League. Sesto capocannoniere di tutti i tempi della storia nerazzurra. Attaccante da 203 gol in carriera. La tripletta di Lautaro Martinez contro il Monaco non solo è stata fondamentale ai fini del risultato finale e della qualificazione diretta agli ottavi di finale della competizione, ma ha permesso anche al “Toro” di centrare nuovi e preziosi traguardi personali. L’argentino ha infatti staccato Adriano nella classifica dei bomber della competizione più importante per club, diventando tra l’altro la seconda migliore punta delle competizioni europee dell’Inter con 20 centri, insieme a Sandro Mazzola".