Nelle ultime 3 partite stagionali fra campionato e Champions League (contro Bologna, Empoli e Sparta Praga) è sempre andato a segno, e ora punta a ripetersi anche contro il Lecce. Un'occasione per ripetere un traguardo già raggiunto in passato, come ricorda il Corriere dello Sport: "Un altro messaggio vuole mandarlo anche Lautaro, che contro i salentini potrebbe trovare il gol per la terza gara di fila in campionato dopo quanto accaduto con Bologna ed Empoli. Una circostanza che non si verifica da quasi un anno, da febbraio 2024, quando il Toro aveva calato il tris di fila con Salernitana, Atalanta e proprio il Lecce al Via del Mare".