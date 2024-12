È passato sotto traccia quasi ovunque, ma non su Libero. Il calcio d’angolo che ha portato al gol di Mukiele in Bayer Leverkusen-Inter sembrerebbe viziato da un fuorigioco che, se ravvisato, avrebbe evitato il calcio piazzato. Si legge infatti sul quotidiano di stamattina:

”Ecco l’Inter di Champions, meno bella ma più concentrata, meno fluida davanti ma coesa in fase difensiva per 89 minuti. Ne mancherebbe uno quando Mukiele sbuca su un flipper in area nato da un corner che non doveva esistere, dato che nell’azione c’era un fuorigioco non ravveduto: arriva così il gol del Bayer, il primo subito dall’Inter in tutta la competizione”.