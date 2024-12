"Atalanta e Inter restano due modelli europei anche dopo le prime sconfitte in Champions League. Se proprio dovevano perdere, meglio che abbiano perso queste due partite". Apre così l'articolo di Libero in merito ai KO delle due squadre nerazzurre in Champions League e alle loro chance di passaggio del turno tra le prime 8.

"La Dea, pur nel ko, ha avuto la conferma di essere al livello del Real Madrid e quindi anche del Barcellona che affronterà nell’ultima giornata. Dato che servirà l’impresa, meglio essersi convinti di poterla fare. La Dea poi sa esaltarsi nelle trasferte apparentemente impossibili: già dimenticato Anfield 0-3 dello scorso anno? L’Inter, invece, ha affrontato una partita più complessa di quanto non si sia raccontata alla vigilia. Il Bayer Leverkusen non sarà più capolista in Germania ma è la stessa squadra che lo scorso anno ha dominato e, soprattutto, è la migliore in Europa al momento nel dominio del pallone, anche del Manchester City. Serviva un punto ai nerazzurri, non è arrivato ma poco cambia: Inzaghi si sta qualificando agli ottavi di Champions senza passare per i playoff e lo sta facendo schierando sostanzialmente l’Inter 2. Secondo Football Meets Data, con 18 punti si è sicuramente dentro le prime otto", aggiunge Libero.