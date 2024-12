Il commento del quotidiano in merito alle ultime vicende in casa rossonera, con il ribaltone sulla panchina

“Una ventina di minuti prima di Milan-Roma inizia a circolare una velina secondo la quale Fonseca verrà esonerato subito dopo il triplice fischio in diretta nazionale, ai microfoni di una delle due emittenti principali del campionato. Si rivelerà una verità soltanto parziale: l’esonero sarà in effetti immediatamente successivo alla partita - una partita nemmeno persa, a conferma di una decisione già presa prima della vittoria a Verona - , ma non avverrà in diretta televisiva. O meglio, sarà lo stesso Fonseca ad annunciarlo ai colleghi di Sky Sport, bravi ad aspettarlo letteralmente al varco, ovvero all’uscita del garage del Meazza.