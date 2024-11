"Si dice spesso che dopo una caduta fragorosa le squadre reagiscano per mostrare il loro vero volto, ma, luoghi comuni a parte, al Lipsia serve un lifting totale per presentarsi a San Siro martedì sera con le possibilità di riscatto". Così La Gazzetta dello Sport sul momento del Lipsia, in crisi totale: un solo punto nelle ultime quattro partite per i prossimi avversari dell'Inter in Champions League. Si legge: "L’ultima prova prima di tornare in Champions League è un fiasco totale, con conseguenze sulla classifica e sul morale. Le prime, che riguardano meno l’Inter, certificano la fuga del Bayern, ora con otto punti di vantaggio sulla terza; il Lipsia non è più secondo, ma è stato superato dall’Eintracht Francoforte, sempre a meno sei dalla vetta.

Le seconde riguardano lo stato carente della fase difensiva di tutta la squadra, come del resto si era visto in Champions anche contro la Juve, che vinse 3-2 in Germania. In casa dell’Hoffenheim, il club della Red Bull va tre volte in vantaggio, ma poi viene sempre ripreso. E quando invece viene sorpassato, al minuto 86, non ha più la forza di ribattere. Finisce 4-3 per la quart’ultima in classifica (prima del via), club che aveva approfittato della sosta per cambiare allenatore, passando da Pellegrino Matarazzo a Christian Ilzer, tecnico 47enne austriaco che ha lasciato la guida dello Sturm Graz per l’avventura in Bundesliga. Un cambio di passo è necessario, comunque l’Inter non deve pensare che sia tutto troppo facile, altrimenti si complicherà la vita da sola".