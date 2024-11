I tifosi dell'Inter non hanno dimenticato il comportamento di Romelu Lukaku nell'estate 2023: il club nerazzurro trattava il suo riscatto dal Chelsea e intanto lui tentava di trovare un accordo con la Juventus. Il Corriere dello Sport spiega il perché di tutto questo: "Ecco, lo strappo massimo: Lukaku non partì titolare a Istanbul e ci restò male davvero. Decise di andare via e si mise a flirtare con la Juve: il ds Manna, oggi suo direttore sportivo in azzurro, lo avrebbe voluto portare a Torino ma a fine mercato andò alla Roma. Lautaro lo chiamava e lui non rispondeva. Piangeva il telefono e l’amico s’incavolava ripensando ai gol: 9 di Martinez su assist di Lukaku e 3 di Lukaku su assist di Martinez.