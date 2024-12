GdS – Napoli: caduta di squadra e fischi su Lukaku, problema serio

La sconfitta del Napoli è arrivata nel giorno peggiore, quando tutte le avversarie avevano già vinto e infatti l'Atalanta si è presa la testa della classifica. Con la Lazio che è riuscita a collezionare tre punti importantissimi nella lotta per la Champions e per le prime posizioni. Antonio Conte alla fine ha parlato della caduta dei suoi, una caduta che nel percorso di una squadra che sta maturando può starci: «C’è ancora tanto da fare, sono passati solo cinque mesi. Io non voglio vedere una squadra remissiva che sta lì a difendere la porta, ci giochiamo la partita cercando di aggredire l’avversario, ma poi dobbiamo avere un po’ più di qualità sul cross, nel tiro», ha detto il tecnico a fine gara ponendo l'accento sull'importanza della qualità per ritrovarsi subito.

"La chiave, dunque, è la qualità. Che servirebbe pure per accendere Lukaku e non costringerlo solo alla lotta e alle sponde. I fischi li ha presi solo lui alla fine. Ma la caduta è stata di squadra. E costa il primo posto", scrive La Gazzetta dello Sport riferendosi all'ex nerazzurro a cui il quotidiano dà oggi cinque in pagella. "Problema serio: leggibile nei movimenti, non trova la profondità, non riesce a girarsi per puntare e non calcia mai", il giudizio sul belga.