Il retroscena non è noto a tutti e avrebbe potuto, chissà, cambiare anche alcuni aspetti della storia recente dell'Inter. Al momento del suo arrivo all'Inter, per Antonio Conte la coppia d'attacco titolare non sarebbe dovuta essere Lukaku-Lautaro (che per l'allenatore era terzo nelle gerarchie), bensì Lukaku-Dzeko. Lo scrive Tuttosport:

"Una coppia nata un po’ per caso: Antonio Conte - per la prima volta domenica da avversario, ma gli verrà tributato sicuramente il giusto omaggio per lo scudetto vinto - voleva due “armadi” come terminali d’attacco della sua Inter e, dopo aver bocciato con sdegno la candidatura di Leao (che era stato bloccato da Ausilio e Baccin), per non intaccare il budget destinato a Lukaku, intendeva mettergli al fianco Edin Dzeko".