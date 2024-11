"È come se Conte avesse il potere di esercitare una sottile forma di pressione su Marotta. Sono quegli insondabili meccanismi psicologici. Probabilmente riconducibili ai loro incroci professionali (...). Il biennio all’Inter fu movimentato. Non furono poche le occasioni in cui Conte strappò pubblicamente con il club. Con le consuete dichiarazioni forti: una specialità della casa. Marotta incassò sempre. Non andò mai allo scontro. Mai. Non si ricordano parole risentite nemmeno dopo lo strappo e l’addio del tecnico salentino".