E' già tempo di programmare le mosse di mercato dell'estate 2025, in casa Inter. I nerazzurri si muovono per un nome

E' già tempo di programmare le mosse di mercato dell'estate 2025, in casa Inter. E sì, perché è in questo periodo che le migliori occasioni vengono 'prenotate', anticipando la concorrenza e chiudendo affari che, al contrario, sarebbero di difficile realizzazione. E' il caso di Jonathan David, attaccante canadese in scadenza di contratto con il Lille, che in estate potrebbe essere disponibile a parametro zero. Su di lui, ovviamente, ci sono tanti grandi club europei, ma l'Inter, come riferisce il Corriere dello Sport, ha già preso contatti con l'entourage: