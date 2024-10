La Roma è pronta a ritrovare Paulo Dybala per il big match di domenica sera all'Olimpico contro l'Inter . Scrive infatti Il Messaggero: "Il ritorno di Dybala in campo atteso nell'allenamento di oggi, segna un passo fondamentale in vista della gara contro i nerazzurri. Se Juric lo ha disposizione, lo schiererà. E se Paulo non sentirà dolore ai muscoli, giocherà titolare. Con lui la Roma cambia volto, esprime un gioco più ordinato, avvincente e coinvolgente. Più complicato da decifrare per gli avversari. Da quanto il tecnico croato è in panchina, lo ha potuto usare solo due volte in campionato (contro Genoa e Udinese) e parzialmente in Europa (titolare solo con l'Atletic Bilbao). Con il passaggio alla difesa a tre, Paulo giocherebbe nella posizione di trequartista assieme a Pellegrini dietro all'unica punta Dovbyk. Questo è il miglior assetto offensivo che ha a disposizione.

C'è anche Soulé, acquistato per sostituire Paulo, ma ancora non è cresciuto abbastanza per raccogliere la sua eredità. Qualcosa comincia a intravedersi, ma è troppo poco per pensare a un avvicendamento. Dunque, quel giocatore che il club era pronto a lasciare andare in Arabia Saudita, si rivela ancora fondamentale per dare al gioco ordine ed imprevedibilità. Ma come sono di difficile lettura i suoi colpi in campo, lo sono anche le reazioni del suo fisico. È fermo per problemi muscolari dal 3 ottobre, giorno della gara contro l'Elfsborg. E quattro giorni prima era stato panchina contro il Venezia. L'affaticamento muscolare gli ha fatto perdere anche la convocazione in nazionale che aveva ritrovato proprio grazie alla scelta di non trasferirsi in Arabia. Il compromesso da accettare, però, è chiaro: al primo campanello d'allarme, Paulo si ferma per non rischiare una lesione muscolare grave e, quindi, un mese e mezzo di stop".