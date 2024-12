Secondo il quotidiano, il corner da cui poi scaturisce il gol non doveva esserci perché l'esterno era in fuorigioco

"C’è un dubbio sull’azione che porta al corner da cui nasce il gol del Bayer: sull’assist in area, Frimpong sembra in fuorigioco. Per il resto Lo sloveno Vincic estrae solo due gialli e in entrambi i casi c’è qualche dubbio sull’interpretazione di ciò che è successo: al 25’ p.t., appena fuori dall’area del Bayer, viene sanzionato un tocco con il braccio di Thuram, ma prima il pallone viene toccato di mano da Wirtz: Chalanoglu protesta e viene ammonito. Due minuti più tardi, su un calcio d’angolo c’è troppo movimento: Carlos Augusto viene ammonito perché trattiene Xhaka, ma prima era stato spinto", analizza La Gazzetta dello Sport.