L'Inter domina con il Lecce ma poteva passare in vantaggio ancora prima per un rigore non assegnato per fallo di mano

Andrea Della Sala Redattore 27 gennaio 2025 (modifica il 27 gennaio 2025 | 08:47)

Vittoria rotonda per l'Inter in casa del Lecce, che poteva essere ancora più rotonda. Il direttore di gara Marinelli a inizio gara non assegna un calcio di rigore ai nerazzurri e non interviene nemmeno il Var.

"Al 3’, il pallone calciato da Lautaro viene intercettato con la mano destra da Baschirotto in area; braccio che si stacca dalla posizione sana e va verso il pallone, punibilità evidente col Var che però resta silenzioso (e poi arriva l’1-0). Al 17’, vanno a contatto De Vrij e Krstovic col leccese che arriva prima sul pallone: giallo corretto; non è rosso per direzione dell’azione. Due gol annullati per fuorigioco (di C.Augusto e Thuram al 24’ e 25’ pt). Al 16’ st, Falcone in modalità slavina: rigore su Frattesi (con giallo). Al 22’, Dorgu ribatte di figura un tiro di Taremi. Al 35’ st, Barella (che poi va a terra, infortunato) rischia il giallo su Dorgu", analizza La Gazzetta dello Sport.