La perdita di Kvaratskhelia rappresenta un duro colpo per la squadra di Conte, che dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori più determinanti proprio nel momento cruciale della stagione. Nel frattempo, il club guarda con attenzione al mercato di gennaio per cercare soluzioni in grado di sostenere la corsa al titolo. Dopo lo scontro con l’Inter, il Napoli affronterà un'altra serie di sfide decisive, con Fiorentina, Venezia e Milan pronte a mettere alla prova la resistenza della squadra in una maratona di 18 partite fino al 25 maggio.