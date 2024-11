Non solo Antonio Conte: anche Lele Oriali questa sera farà il suo ritorno a San Siro come grande ex in occasione di Inter-Napoli

Non solo Antonio Conte: anche Lele Oriali questa sera farà il suo ritorno a San Siro come grande ex in occasione di Inter-Napoli. La Gazzetta dello Sport racconta la sua parabola nerazzurra e non solo:

"I due si erano conosciuti un po’ per caso quando Antonio allenava la Nazionale. Lì a Coverciano si erano capiti già al primo ringhio: hanno caratteri ruvidi come carta vetrata, ma sono programmati per la vittoria. Questa comunione di spirito si è saldata ancora di più all’Inter: il tecnico era pur sempre un ex “nemico” bianconero, per entrare ad Appiano con una ruspa serviva l’appoggio di uno dei nerazzurri più amati, non solo da Ligabue. Del resto, Lele ha servito l’Inter, sempre “da mediano”, in ogni forma: non solo i 17 anni passati a spolmonarsi per i tanti talenti davanti a lui, da Beccalossi in giù, ma anche gli 11 da dirigente culminati con il Triplete del 2010".