La scelta del Real Madrid di non mandare Vinicius alla cerimonia del Pallone d'Oro continua a fare discutere. Come sottolinea il Corriere della Sera, il brasiliano è convinto di non avere vinto il Pallone d’Oro per colpa dell’impegno contro il razzismo. «Farò dieci volte di più se è necessario. Non sono pronti», ha scritto il campione brasiliano del Real Madrid su X. Secondo il suo entourage, citato da Reuters, con quella frase il 24enne Vinicius ha voluto evocare la sua battaglia anti-razzista e il fatto che «il mondo del calcio non è pronto ad accettare un giocatore che combatte contro il sistema».