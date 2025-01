"Le annate sono tutte diverse e questa assomiglia sempre più a una corsa a ostacoli: Inzaghi se ne è reso conto, parte della platea no. Le cinque punte in realtà sono tre (Arnautovic assente e Correa sparito dopo la super prestazione di Verona) e una di queste è Taremi che non riesce a segnare; Calhanoglu va ko due volte mentre le prestazioni di Asllani vanno su e giù; Acerbi continua a posticipare il rientro, contemporaneamente si fanno male prima Pavard e Darmian e poi Bisseck; Buchanan non fa passi avanti e infatti la società ci parlerà oggi per capire se vorrà andare in prestito".