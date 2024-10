Repubblica – Inter-Juve non da Far West come in passato per due motivi

Saranno di nuovo in campo a sfidarsi tra poche ore. Inter-Juve ha il fascino di sempre, ma con un pizzico in meno di tensione. Almeno secondo la prospettiva di Repubblica. Questo il focus proposto dal quotidiano oggi: "In campo ci sono due fratelli, uno di qua e uno di là, in panchina un ex senza scie avvelenate, in tribuna un dirigente a cui entrambi i club dovranno rendere grazie in eterno e insomma questo Inter-Juventus non somiglia alle faide da Far West che incendiavano gli animi per settimane.