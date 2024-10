In vista della prossima stagione, il Paris Saint-Germain pensa a una grande punta da regalare a Luis Enrique. E uno dei nomi in lista è Marcus Thuram

In vista della prossima stagione, il Paris Saint-Germain pensa a una grande punta da regalare a Luis Enrique. E uno dei nomi in lista è Marcus Thuram dell'Inter, nel cui contratto esiste una clausola da 85 milioni di euro. Motivo per cui, per non farsi trovare impreparata, l'Inter valuta sul mercato quali potrebbero eventualmente essere gli eredi del francese. Uno dei nomi è Jonathan David, che in caso di garanzie tecniche potrebbe preferire i nerazzurri rispetto ai tanti club europei che lo cercano: