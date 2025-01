"Da mesi andavano avanti le trattative per blindare un giocatore che tra 18 mesi sarebbe andato in scadenza e soprattutto viene monitorato da Inter, Milan, Liverpool e Manchester City che hanno bisogno di un centrocampista con le sue capacità di impostare il gioco, difendere il pallone e sapere essere ovunque ci sia bisogno. Ricci è un “tuttocampista” moderno e giovane che il Toro ha saputo ingaggiare tre anni fa dall’Empoli per 10 milioni di euro e ora vale almeno il triplo. Per questo il rinnovo è un segnale per evitare pericolose fughe invernali, ma è anche un modo per fissare un prezzo e offrire una via d’uscita al giocatore nella prossima estate"