Il dubbio ancora c'è. Inter-Napoli è una gara da non sbagliare assolutamente e per questo Inzaghi sfrutterà tutto il tempo a disposizione prima di scegliere chi mandare in campo. Spiega TuttoSport: "Simone Inzaghi scioglierà gli ultimi dubbi di formazione solo tra la rifinitura odierna e il risveglio muscolare di domani. Con i ritorni certi dal primo minuto di Bastoni, Dimarco, Barella, Mkhitaryan e Thuram (tutti in panchina nella sfida di Champions League contro l’Arsenal) i dubbi del tecnico piacentino sono due.