TS – Italia, Dimarco migliore in campo: è in grazia di Dio, non sbaglia mai

L'Italia che brilla nuovamente mette la freccia a sinistra. Federico Dimarco si conferma valore aggiunto non solo per l'Inter, ma anche per la nazionale. Spina nel fianco costante per qualsiasi avversario, il laterale nerazzurro sta vivendo un periodo brillante in cui ha potuto compiere un ulteriore step di crescita.

E le conferme sono arrivate anche contro l'Israele, tra le altre cose, con l'assist per Davide Frattesi. TuttoSport gli ha concesso addirittura un 8 in pagella: "Sta in grazia di dio, fisicamente e mentalmente. Non sbaglia mai il tempo, la scelta, il cross. Perfetto l’assist a Frattesi, per esempio, in mezzo a tantissimo d’altro", si legge. Migliore in campo con Di Lorenzo.