TS / Nominato un Comitato per le infiltrazioni mafiose nello sport: i dettagli

Il gruppo si riunirà a breve per definire un piano operativo e stabilire un calendario di audizioni. Tra i primi convocati ci saranno i dirigenti di Milan e Inter, tra cui gli amministratori delegati Furlani e Antonello, con l’obiettivo di analizzare le problematiche relative ai rapporti tra club e ultras. Il comitato lavorerà per individuare soluzioni che consentano di contrastare le infiltrazioni criminali e prevenire nuovi episodi.

Walter Verini ha sottolineato che la Commissione Antimafia non intende sostituirsi alla magistratura o agli organismi sportivi, ma fornire supporto alle istituzioni preposte accendendo un faro sulla vicenda. L’obiettivo è promuovere trasparenza e prevenzione, mostrando che le società sportive non sono sole nella lotta contro le frange criminali legate agli ultras. Dopo l’iniziale attenzione su Milan e Inter, il comitato amplierà il raggio d’azione coinvolgendo altri presidenti di Serie A, la FIGC e i rappresentanti della Lega Serie A. Al termine dei lavori sarà redatta una relazione che verrà presentata al Parlamento.

Un precedente significativo risale al 2017, quando un comitato analogo si occupò delle relazioni tra ultras e criminalità organizzata, in particolare riguardo alla Juventus. In quell’occasione furono avanzate diverse proposte, come l’adeguamento tecnologico degli impianti sportivi per migliorare la sicurezza, il rafforzamento del Daspo, la revisione delle norme sulla responsabilità delle società calcistiche per i comportamenti dei tifosi e un’intensificazione dei controlli finanziari contro il riciclaggio.