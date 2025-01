Il buon ingresso a Praga fa ben sperare dopo settimane tormentate: Davide Frattesi, al di là delle smentite di rito in ottica mercato, resta davvero una pedina importante per la rosa dell'Inter. E la prossima scelta di Simone Inzaghi va in quella direzione: "Nonostante i desiderata del ragazzo non siano cambiati – Frattesi vorrebbe giocare di più e la destinazione giallorossa rimane più che gradita – una partenza del classe ’99 in questa sessione di mercato resta complicata - scrive Tuttosport -, a meno che la già tanto decantata offerta da 45 milioni non venga recapitata negli ultimissimi giorni di mercato. Ecco quindi che il calciatore verrà rilanciato, per il bene di tutti, sin da questa domenica.