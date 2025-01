Buone notizie per Eusebio Di Francesco: Gaetano Oristanio ha recuperato dai recenti acciacchi fisici, e sarà regolarmente in campo domani contro l'Inter. Una sfida particolare per il fantasista classe 2002, cresciuto proprio nel settore giovanile nerazzurro e oggi protagonista assoluto con la maglia del Venezia.

Così scrive il Corriere dello Sport: "La novità confortante arriva da Gaetano Oristanio: il Venezia può contare anche su di lui in vista della sfida di domani pomeriggio contro l'Inter al Penzo. In laguna cominciano a fare l'abitudine a una squadra battagliera e coraggiosa - Di Francesco ha una striscia aperta di tre partite casalinghe senza sconfitte - sorretta anche da un attaccante che i campioni d'Italia hanno fatto crescere all'interno del settore giovanile. Oristanio finora è sempre sceso in campo, in diciotto casi su diciannove da titolare. Insomma, un punto fermo per il Venezia di Di Francesco".