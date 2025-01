"In più venerdì ha accusato un affaticamento Mkhitaryan che domani si sottoporrà agli esami. Thuram non verrà rischiato e comincerà dalla panchina, lasciando spazio a Taremi, così come Dimarco inizialmente rifiaterà per evitare guai. Fra i ricambi si rivedrà Pavard, fuori da fine novembre. La difesa quindi rimane in apnea - Darmian giocherà da braccetto destro, De Vrij e Bastoni dovranno stringere ulteriormente i denti -, ma anche il centrocampo è in sofferenza, con Asllani, reduce dalla brutta prova contro il Milan, chiamato a una reazione di carattere in cabina di regia".